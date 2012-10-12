Dolarda bu iki seviyeye dikkat!

Mynet Özel Haber: Selçuk Altun

Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1.8066 TL'den alınan dolar 1.8071 TL'den satılırken, 2.3364 TL’den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 2.3371 TL olarak gerçekleşiyor.



Analistlere göre, dolar/TL, tekrar 1.80’in altına kayarsa, 1.79 seviyesinin altını test edecek potansiyele yeniden kavuşacak.



Diğer taraftan dolar/TL’nin 1.81’in üzerine çıkması durumunda yükseliş potansiyeli yeniden canlanarak 1.83’ün de geçilebileceği yukarı yönde bir hareket olasılığı artacak.



Euro/dolar paritesine baktığımızda; parite, önceki gün 1.2850 seviyelerinin altını test etse de bu seviyenin kuvvetli desteği ile yeniden 1,29’lara kendini atmayı başardı.



Paritede bu sabah ilk işlemler 1.2936 seviyesinden geçiyor.



Analistlere göre; paritenin 1.29’ların üzerinde kalması yeniden 1.31’lere doğru bir hareketin tetiklenebilme ihtimalini artırıyor. Genel teknik görüntü gereği parite, 1.2850’nin altında kalmadıkça trend yönü yukarı, Euro lehine.



Emtia fiyatlarına baktığımızda ise, en yakın vadeli NYMEX kontratında petrol fiyatı bu saabah 92.10 dolar seviyelerindeyken, Brent petrolün varil fiyatı 115,47 dolardan işlem görüyor.



Altının onsu 1.7639,30 dolar civarında hareket ediyor.

