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Dolar yeniden 1.80'i geçti

Dolar kuru, haftanın ilk işlem gününde yükselerek yeniden 1.80 seviyesinin üzerine çıktı.

18 Eylül 2012 Salı 09:45
Dolar yeniden 1.80'i geçti

Mynet Özel Haber: Selçuk Altun
Bu sabah itibari ile İstanbul serbest piyasada dolar 1,8020, avro 2,3590 lira seviyelerinde bulunuyor.

Kapalıçarşı'da 1,7990 liradan alınan dolar 1,8020 liradan satılıyor. 2,3560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,3590 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,7980 lira, avronun satış fiyatı ise 2,3640 lira olmuştu.

Euro/dolar paritesi ise dün 1.3084-1.3172 bandında hareket etti ve günü 1.3117'den kapattı. Paritede bu sabah ilk işlemler 1.3095 seviyesinden geçiyor.

Emtia fiyatlarına baktığımız zaman, en yakın vadeli NYMEX kontratında petrol fiyatı 96.53 dolar, Brent petrolün varil fiyatı 113,10 dolar civarında bulunuyor.

Altının onsu ise, 1.755,67 dolar seviyelerinde hareket ediyor.
 

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