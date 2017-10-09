Dolar ne kadar? 9 Ekim Dolar kuru 3.80 oldu yükseliş sürecek mi

Son Dakika Dolar ne kadar oldu. ABD'nin vize restinden sonra Dolar tavan yapmayı sürdürüyor. Akşam saatlerinde dolar 3.75 olarak yeni bir rekora imza atıyor. Peki yükseliş nereye kadar sürecek.