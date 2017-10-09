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Dolar ne kadar? 9 Ekim Dolar kuru 3.80 oldu yükseliş sürecek mi

Son Dakika Dolar ne kadar oldu. ABD'nin vize restinden sonra Dolar tavan yapmayı sürdürüyor. Akşam saatlerinde dolar 3.75 olarak yeni bir rekora imza atıyor. Peki yükseliş nereye kadar sürecek.

09 Ekim 2017 Pazartesi 01:29
Dolar ne kadar? 9 Ekim Dolar kuru 3.80 oldu yükseliş sürecek mi

Türkiye ce ABD arasında yaşanan vize gerilimi sonrası türk parası değer kaybetmeye devam ediyor. İlk olarak ABD, ardından Türkiye'nin vizeleri askıya almasından sonra türk lirası değer kaybetti. 

3.61'den 3.80'e!

Kapanış günü cuma 3.61 seviyesinden kapanan dolar, ABD ve Türkiye arasında vize hamlelerinden sonra Asya'da 3.67 seviyelerini görmüştü. Dolar kuru durmak bilmedi ve 3.80'e kadar yükseldi. 

Ayrıca EURO'nun da 4.46 seviyesinin görerek yeni bir rekora imza attı. Cuma günü kur 4.24'de kapanmıştı.

Son Güncelleme: 09.10.2017 02:06
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