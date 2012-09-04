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Dolar 1.81'in altına inmedikçe düşmez!

Dolar kuru, 1.83'ü gördükten sonra yaşanan geri çekilme ile 1.81-1.82 aralığına geldi.

04 Eylül 2012 Salı 09:55
Dolar 1.81'in altına inmedikçe düşmez!

Mynet Özel Haber: Selçuk Altun
Bu sabah itibari ile, İstanbul serbest piyasada dolar 1.8180, avro 2.2920 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 1,8150 liradan alınan dolar 1,8180 liradan satılıyor. 2,2890 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,2920 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,8220 lira, avronun satış fiyatı ise 2,2890 lira olmuştu.

Analistlere göre; 1,81’in altına inilmedikçe 1,83’ün geçilerek 1,87’ye doğru bir hamle olasılığı teknik olarak korunacağından, 1,81 seviyesi dikkatle takip edilmeli.

Kur sepetinin 2,05’in üzerine çıkması TL’de genel olarak bir değer kaybı potansiyelinin hala sürdüğünü gösteriyor. Kur sepeti yeniden 2,05’in altında kalmadıkça da bu potansiyel korunacak.

Euro/dolar paritesi ise, 1,26-1,25 aralığına sıkışmış durumda. Uzmanlara göre, parite bir hamle öncesinde güç toplar görüntüsü veriyor. Teknik göstergeler gereği parite 1,25’in altına gelmedikçe hedefin 1,29’a yakın olduğuna işaret ediyor. Paritede bu sabah ilk işlemler 1,2612'den geçiyor.
 

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Diğer taraftan, FED de ECB de parasal genişlemenin sürmesi yönünde tavrını koruyor. Bu oluşan tavır, doların Euro karşısında değerlenmesine engel olurken, emtia ve borsalarda fiyat artışlarına çanak tutuyor.

Özellikle değerli metallerdeki artışın sürmesinin ardında da parasal genişlemenin süreceği beklentisi hakim.

Bu durum karşısında yükselişi ivme kazanan altın, 1700 dolar seviyelerine yaklaştı. Şu dakikalarda altının onsu 1694 doların üzerinde işlem görüyor.

Analistler, 1680-1670 orta vadeli önemli direnç seviyelerinin üzerine yükselen altın/ons fiyatında 1700'ün de aşılması halinde hedefin kısa vadede 1800 olabileceğini belirtiyor. Altın fiyatlarının somut adımlar atılması halinde yükseliş eğilimi kuvvetlenebilir.

Brent petrolün varil fiyatı ise 116 dolara gidiyor. Bu sabah ilk işlemler 115,90 dolardan geçiyyor.
 

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