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Dolar güç topluyor

Dolar/TL kuru 1.81-1.82 civarında güç topluyor görüntüsü içerisinde.

05 Eylül 2012 Çarşamba 09:45
Dolar güç topluyor

Mynet Özel Haber: Selçuk Altun
Kurda bu sabah ilk işlemler 1.8230 seviyelerinden geçiyor. Euro/TL ise 2.2830'dan satılıyor.

Analistlere göre, dolar/TL, 1,81’in altına inmedikçe 1,83’ün geçilerek, 1,87’ye doğru bir hamle olasılığı teknik olarak sürüyor. Bu nedenle 1,81 seviyesi dikkatle takip edilmeli.

Euro/dolar paritesinde ise, 1.25-1.26 aralığındaki sıkışma devam ediyor. Paritede bu sabah ilk işlemler 1.2534 seviyesinden geçiyor.

Teknik olarak paritenin 1.25’in altına gelmedikçe hedef olarak 1.29’a yönelebileceği belirtiliyor. Ancak paritede 1.25’in altına gelinmesi durumunda ise, 1.22’lere kadar düşüş görülebileceği kaydediliyor.
 

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Emtia fiyatlarına baktığımızda, altın ve petroldeki yüksek tansiyon devam ediyor.

1700 dolar/ons hedefine ilerleyen altın fiyatları bu sabah 1692 doların üzerinde işlem görüyor.

En yakın vadeli NYMEX kontratında petrol fiyatı 95.24 dolarda seyrederken, Brent petrolün varil fiyatı 114 dolar seviyelerinde bulunuyor.
 

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