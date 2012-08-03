Dolar, altın, parite ve petrol fiyatları

Mynet Özel Haber: Selçuk Altun

Fed'in yeni bir adım atmamasının ardından Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) bir adım gelebileceği umutlarıyla dün sert dalgalanan ve bir ara yeniden 1.80'in üzerinde işlem gören dolar/TL bugün güne sınırlı bir düşüşle başladı.



Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,7970 TL’den alınan dolar 1,7980 TL’den satılırken, 2,1910 TL’den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 2,1920 TL olarak gerçekleşiyor.



Diğer taraftan Euro/dolar paritesi ise, ECB'den tahvil alımı olmayınca dün sert satışa geçti ve parite 1,2180 seviyelerine kadar gevşedi. Paritede bu sabah işlemler 1,2194 seviyesinden geçiyor.



Parasal gevşeme olmayınca altın da 1590 dolara kadar geriledi.



Petrol fiyatlarına baktığımızda, bu sabah en yakın vadeli NYMEX kontratında petrol fiyatı 87.63 dolar, Brent petrol 106,58 dolardan işlem görüyor.

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