Dolandırıcı sahte savcı, bankada yakalandı

Cep telefonundan aradıkları İzmirli iş adamı C.T.'ye kendilerini savcı olarak tanıtıp, terör örgütü yalanıyla 25 bin lira dolandıran 32 yaşındaki Halil A. ve 26 yaşındaki Sevda B., parayı çekmeye geldikleri banka şubesinde suçüstü yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki bir banka şubesinin görevlileri, yeni açılan hesaba ertesi gün İzmir’den 25 bin lira havale edildiğini fark edip, dolandırıcılıktan şüphelenerek polise haber verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri konuyu araştırıp, parayı İzmirli işadamı C.T.’nin yatırdığını saptadı.

C.T., ifadesinde kendisini savcı olarak tanıtan bir kişinin "Hesabınız PKK terör örgütünün eline geçmiş, hesaptan örgüte para aktarılmış" diyerek kandırıldığını söyleyip, şikayetçi oldu. Bankada ve çevresinde çalışma başlatan Güven Timi’nde görevli polislerden bazıları otopark görevlisi, bazıları da müşteri gibi davrandı.

Kısa süreli bekleyişin ardından banka şubesine Halil A. ve Sevda B. girdi. Şüpheliler banka görevlisine hesaptaki parayı çekmek istediklerini söyledi. Görevli işlemleri yaparken, müşteri gibi bekleyen polislere de işaret verdi. İşareti alan Güven Timleri parayı aldıkları sırada Halil A. ve Sevda B.’yi yakaladı. Dolandırıcıların oyununa gelen İzmirli işadamı C.T.’nin yatırdığı 25 bin liraya da el koyan polisler, şüphelileri sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

Bütün uyarılara rağmen vatandaşların dolandırıcıların oyununa geldiğini ifade eden Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, "Hiçbir devlet görevlisi, savcı veya polis telefonla arayıp para istemez. Devletin bütün işlemleri resmi yazışma ile yapılır. Vatandaşlarımızın bu tip tuzaklara düşmesin" diye çağrıda bulundu.

DHA