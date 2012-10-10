Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Dolandırıcı sahte savcı, bankada yakalandı

Kendilerini savcı olarak tanıtıp, terör örgütü yalanıyla yapan iki kişi bankada yakalandı.

10 Ekim 2012 Çarşamba 13:45
Dolandırıcı sahte savcı, bankada yakalandı

Cep telefonundan aradıkları İzmirli iş adamı C.T.'ye kendilerini savcı olarak tanıtıp, terör örgütü yalanıyla 25 bin lira dolandıran 32 yaşındaki Halil A. ve 26 yaşındaki Sevda B., parayı çekmeye geldikleri banka şubesinde suçüstü yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki bir banka şubesinin görevlileri, yeni açılan hesaba ertesi gün İzmir’den 25 bin lira havale edildiğini fark edip, dolandırıcılıktan şüphelenerek polise haber verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri konuyu araştırıp, parayı İzmirli işadamı C.T.’nin yatırdığını saptadı.

C.T., ifadesinde kendisini savcı olarak tanıtan bir kişinin "Hesabınız PKK terör örgütünün eline geçmiş, hesaptan örgüte para aktarılmış" diyerek kandırıldığını söyleyip, şikayetçi oldu. Bankada ve çevresinde çalışma başlatan Güven Timi’nde görevli polislerden bazıları otopark görevlisi, bazıları da müşteri gibi davrandı.

Kısa süreli bekleyişin ardından banka şubesine Halil A. ve Sevda B. girdi. Şüpheliler banka görevlisine hesaptaki parayı çekmek istediklerini söyledi. Görevli işlemleri yaparken, müşteri gibi bekleyen polislere de işaret verdi. İşareti alan Güven Timleri parayı aldıkları sırada Halil A. ve Sevda B.’yi yakaladı. Dolandırıcıların oyununa gelen İzmirli işadamı C.T.’nin yatırdığı 25 bin liraya da el koyan polisler, şüphelileri sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

Bütün uyarılara rağmen vatandaşların dolandırıcıların oyununa geldiğini ifade eden Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, "Hiçbir devlet görevlisi, savcı veya polis telefonla arayıp para istemez. Devletin bütün işlemleri resmi yazışma ile yapılır. Vatandaşlarımızın bu tip tuzaklara düşmesin" diye çağrıda bulundu.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim