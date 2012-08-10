Doktorlardan kolestrol ilacına sert tepki

Bu kararla vatandaşın bu ilaçlara ulaşmasının daha da zorlaşacağı belirtiliyor.



SOSYAL Güvenlik Kurumu’nun (SGK), kolesterol ilacı alınabilmesi için seviyeyi 160’tan 190’a yükseltme kararına eczacı ve doktorlar sert tepki gösterdi. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), bu durumun ciddi sağlık sorunları yaratacağını belirtirken, Türk Tabipleri Birliği ise vatandaşın artık sağlığa daha fazla para harcayacağını bildirdi.



65 yaş üstü şartı



SGK, Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yaptığı değişiklikle, kolesterol hastaları için ilaca erişime sınırlandırma getirdi. Önceki gün yürürlüğe giren uygulamaya göre daha önce ilaç kullanmayan kolesterol hastaları ihtiyaç halinde ilaçlarını ancak uzman hekim raporuna göre alabilecek. Ancak söz konusu raporu alabilmesi için de hastanın bir hafta arayla iki defa tahlil yaptırması, kolesterol değerinin yapılan iki tahlilde de 190‘ın üzerinde olması gerekiyor. Böylece SGK yaptığı değişiklikle daha önce 160 olan sınırı 190’a çıkarmış oldu. Hastanın kolesterolünün 190’ın altında olması durumunda ise ancak ailesinde yüksek tansiyon ve erken kalp hastalıklarının olması veya 65 yaş üstü olması şartı aranacak.



Daha fazla katkı payı



Türk Tabipleri Başkanı Özdemir Aktan, SGK harcamalarında ciddi açık bulunduğunu, bu nedenle de ilaçtan kısıntıya gidildiğini söyledi. Aktan, “Bu paket daha da daralacak. SGK yeni bir genelge yayınladı. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası adı altında bir sigorta çıkardı. Buna göre hastalar sağlığa erişim için daha fazla katkı ve katılım payı ödeyecekler. Aksi halde sıkıntı yaşayacaklar” dedi.



Sağlık sorunları oluşacak



TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan ise 190 değerinin çok yüksek olduğunu belirterek, şunları söyledi: “6 Ağustos öncesi rapor almış hastaların ilacı almalarında herhangi bir sorun yok. 6 Ağustos’tan itibaren kolesterol düşürücü ilaç kullanması gereken hastalar bu uygulamadan mağduriyet yaşayacak. Zira SGK son değişiklikle vatandaşın kolesterolü risk seviyesini geçmeden ilacını ödemeyecek.”



Risk seviyesini aşması hastalıklara yol açar



HASTANIN ilaç kullanabilmesi için LDL değerinin 190 mg/dL üstü olması gerektiğini vurgulayan Nurten Saydan, “LDL sonucu 190 çıkmaz ise hastanın ailesinde hastalık var mı diye bakılacak. Yani kurumun belirlediği üç risk faktörü sorgulanacak. Ancak bilinmelidir ki, kolesterolün risk seviyesini aşması ciddi kalp damar sorunlarına neden olmakta, damar duvarında biriken ve damar sertliğine neden olan kolesterol koroner kalp hastalığı kalp krizi, inme ve dolaşım hastalıklarınaneden olabilmektedir.”



DHA