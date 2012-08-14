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’Doktor sakat bıraktı’ zamanaşımında!

Sakarya’da kolu kırılan 11 yaşındaki İlayda Engin’in yanlış tedavi sonucu sakat kalmasına neden olduğu iddia edilen doktor hakkında açılan dava zamanaşımından düştü.

14 Ağustos 2012 Salı 15:25
’Doktor sakat bıraktı’ zamanaşımında!

Adapazarı ilçesinde 9 yıl önce televizyon sehpasından düşerek sağ kolu kırılan İlayda Engin'in ailesi, yanlış tedavi sonucu kızlarının sakat kaldığı iddiasıyla 8 yıl önce ''taksirle yaralama'' suçlamasıyla ortopedist A.G hakkında Sakarya 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

Küçük kızın ailesi 3 yıl süren yargılamanın sonunda ''meslekte ve sanatta acemilik, talimat ve emirlere aykırı şekilde dikkatsizlik, tedbirsizlik ve tedavide gerekli özeni göstermeyerek, düzeltilemeyecek şekilde yaralanmaya sebebiyet'' suçundan A.G hakkında verilen 2 ay 6 gün hapis ve 275 lira para cezasını az bularak kararı temyize götürdü.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 23 Şubat 2010'da Sakarya 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını Yüksek Sağlık Şurası'nın görüşü alınmadığı gerekçesiyle bozdu. Davayı ikinci kez karara bağlayan yerel mahkeme, A.G'yi 22 gün hapisle cezalandırdı. Küçük İlayda'nın ailesi, doktoru 198 lira ödemeye mahkum eden yerel mahkemenin kararını yeniden temyize götürdü. Dava, 7,5 yıllık zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle düştü.

Öte yandan, ailenin Sağlık Bakanlığı aleyhine açtığı davada A.G, Adli Tıp Kurumu'nun raporunda 8'de 6 oranında kusurlu bulunmuş, bakanlığın aileye 30 bin lirası maddi, 20 bin lirası manevi ve 7 bin 476 lirası tedavi giderleri için 57 bin 476 lira ödemesine hükmetmişti.

AA

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