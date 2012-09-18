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Doğurduğu bebeğini camdan attı!

Tuvalette doğum yapan Fatma U. bebeğini bulunduğu evin 2'nci katından attı.

18 Eylül 2012 Salı 16:20
Doğurduğu bebeğini camdan attı!

Evlilik dışı cinsel birliktelik yaşadığı sevgilisinden hamile kalan ve hamileliği ilerlediği için kürtaj yaptıramayınca bunu ailesinden gizleyen Fatma U. Bir gece sancılarının başlaması üzerine tuvalette doğum yaptı. Doğum esnasında evdekilerin bebeğin ağlama seslerini duymamaları için bebeğin için ağzını eşofmanıyla kapatan Fatma U. öldüğünü zannettiği bebeğini bulunduğu evin 2'nci katından attı. 30 yaşındaki Fatma U. yargılandığı mahkeme tarafından "öz çocuğunu kasten öldürmek" suçundan müebbet hapse mahkum edildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianamede 15 Eylül 2010 günü yapılan bir ihbarda park edilmiş bir araç altında yeni doğmuş kız bebek cesedinin bulunduğunun bildirildiği anlatıldı. İddianamede Fatma U.'nun (30) isminin Turan K. Olduğunu söylediği bir kişi ile evlilik dışı cinsel ilişkiye girdiğini söylediği ve bu ilişkiden hamile kaldığı belirtilerek daha sonra 15 Eylül 2010 günü sabah saat 07:00-08:00 saatleri sırasında sancılarının başladığı ifade edildi. 

Fatma U'nun hamileliğini ailesinden gizlediğinin ve olay günü evde Fatma U.'nun babası, üvey annesi ve kız kardeşinin bulunduğunun belirtildiği iddianamede Fatma U.'nun sancılarının başlaması üzerine tuvalete gittiği ve burada doğum yapmaya başladığı ancak bebeğin doğarken ağlaması üzerine eşofmanıyla bebeğin ağzını ve burnunu kapattığı ve bebeğin öldüğünü anlayınca bulunduğu evin 2. Katından aşağıya attığı belirtildi. 

Savcılık Fatma U. Hakkında "kasten öz çocuğunu öldürmek" suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet hapis istemiyle dava açtı. Fatma U. Savcılık ve mahkemede verdiği ifadelerinde suçlamaları reddederek, bebeğini doğurduktan sonra öldürmediğini, MS hastası olduğundan hamilelik sırasında fazla ilaç kullandığını, doktorların kendisine bu kadar ilaç kullandığından bebeğin ölü doğacağını söylediğini belirtti.

Ailesinden kimsenin hamile olduğunu bilmediklerini belirten Fatma U., dışarıdan bakıldığında hamile olduğunun anlaşılmadığını ve olay günü sancıları başlayınca tuvalete gittiğini, bebeğin doğarken ses çıkarmadığını, bu nedenle ölü doğduğunu zannettiğini, kendisinin herhangi bir şekilde bebeği boğmadığını daha sonra bebekten kurtulmak için bebeği sararak dışarıdaki aracın altına koyduğunu belirtti. 

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Fatma U. ile avukatı katıldı. Fatma U. İfadesinde hata yaptığını belirterek "her gün her akşam bu yaptığımı görüyorum rüyalarımda. Çok pişmanım" dedi. Mahkeme Fatma U. 'yu "öz çocuğunu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Fatma U'nun duruşmalardaki iyi halini göz önüne alan mahkeme cezayı müebbet hapse çevirdi.

Habertürk

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