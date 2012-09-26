Doğubayazıt'ta 3'ü PKK'lı 7 şahıs yakalandı

AĞRI (ANKA)Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Doğubayazıt İlçe'nde eylem hazırlığında olan bir grup PKK'lının, Tendürek Dağı'na geçiş yapacağı ihbarını alan emniyet güçleri Doğubayazıt-Iğdır yol ayrımında operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 2'si kadın 3 terörist ve bunlara yardım yataklık eden 4 kişi yakalandı. Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "26.09.2012 günü alınan istihbaratlar üzerine bir grup teröristin Tendürek Kırsal alanına geçiş yapacakları bilgisi alınmıştır. Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğubayazıt İlçesi çevre yolu üzeri Iğdır kavşağında 04 AZ 874 plakalı araca yönelik yapılan operasyonda araç içinde bulunan 2'si kadın olmak üzere (3) terörist ile onlara yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen (3) kişi yakalanmıştır. Ayrıca söz konusu aracı arkadan takip eden ve daha önce teröristlere yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle aranan (1) kişi daha 58 EL 196 plakalı araçla kaçtığı esnada güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmıştır. Operasyon sonucunda 3'ü terörist olmak üzere bunlara yardım ve yataklık eden toplam (7) kişi yakalanmış olup, ayrıca 58 EL 196 plakalı araçtan atıldığı görülen 1 adet roketatar ile çok sayıda şarjörlük ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Olayla ilgili tahkikata devam edilmektedir" denildi. (ANKA)