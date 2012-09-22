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Doğu Ligi’nde Dicle Üni. ve Gaziantep şampiyon

Doğu Tenis Ligi'nde erkeklerde Gaziantep Tenis Kulübü, bayanlarda ise Dicle Üniversitesi birinci oldu.

22 Eylül 2012 Cumartesi 16:00
Doğu Ligi’nde Dicle Üni. ve Gaziantep şampiyon
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Ağrı Tenis ve Yüzme Spor Kulübü'nün evsahipliğinde Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadı'nda düzenlenen ve 18 ilden 155 sporcunun katıldığı Doğu Tensi Ligi, final maçlarıyla tamamlandı.

Ligde erkekler kategorisinde Gaziantep Tenis Kulübü birinci, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Takımı ikinci ve Erzurum Tenis İhtisas Spor Kulübü de üçüncü oldu.

Bayanlarda Dicle Üniversitesi Tenis Takımı birinci, Adıyaman Tenis Spor Kulübü ikinci ve Erzurum Tozoğlu Spor Kulübü ise üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Ağrı Vali Yardımcısı Ercan Ateş tarafından verildi.

Ateş törende, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, Ağrı'da böyle bir ligin düzenlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bu tür organizasyonların Ağrı'da tenis sporunun sevdirilmesinde önemli olduğunu belirten Ateş, ''İleri ki aşamalarda ülkemizi uluslararası başarıya taşıyacak yeni genç sporcuların yetiştirilmesi için bu tür organizasyonlar çok önemli. Başarılı olan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum'' dedi. 






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