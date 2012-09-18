Doğu Kulüpleri Tenis Ligi başladı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Doğu Kulüpleri Tenis Ligi müsabakaları Ağrı'da yer alan Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadı'ndaki tenis kortlarında başladı. Lige, 18 ilden 155 sporcu katıldı. Lig, 22 Eylül Cumartesi günü yapılacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.





Ağrı Tenis ve Yüzme Kulübü Başkanı Kasım Kaya, yaptığı açıklamada, Doğu Kulüpleri Tenis Ligi'nin Ağrı'da düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti.





Kaya, önemli ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu tür organizasyonların kentin tanıtımı için son derece önemli olduğuna söyledi. Kaya, şunları kaydetti:





''Bu organizasyonun burada düzenlenmesi, Ağrı'nın tenis sporunda önemli bir yere geldiğini gösteriyor. Biz daha önce 2 Türkiye Şampiyonası, 1 uluslararası 10 bin dolar ödüllü bayanlar tenis turnuvası, yardımcı antrenörlük kursu, 10 yaş izleme kampı gibi etkinliklere başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptık. Bu tür önemli etkinliklerde Türkiye Tenis Federasyonu'nun çok büyük desteğini aldık. Doğu illerinden gelen sporcu kardeşlerimiz, burada güven ve huzur içerisinde tenis maçlarını oynuyorlar. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.''







