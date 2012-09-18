Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Doğu Kulüpleri Tenis Ligi başladı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Doğu Kulüpleri Tenis Ligi müsabakaları Ağrı'da başladı.

18 Eylül 2012 Salı 01:05
Doğu Kulüpleri Tenis Ligi başladı
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Doğu Kulüpleri Tenis Ligi müsabakaları Ağrı'da yer alan Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadı'ndaki tenis kortlarında başladı. Lige, 18 ilden 155 sporcu katıldı. Lig, 22 Eylül Cumartesi günü yapılacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Ağrı Tenis ve Yüzme Kulübü Başkanı Kasım Kaya, yaptığı açıklamada, Doğu Kulüpleri Tenis Ligi'nin Ağrı'da düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Kaya, önemli ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu tür organizasyonların kentin tanıtımı için son derece önemli olduğuna söyledi. Kaya, şunları kaydetti:

''Bu organizasyonun burada düzenlenmesi, Ağrı'nın tenis sporunda önemli bir yere geldiğini gösteriyor. Biz daha önce 2 Türkiye Şampiyonası, 1 uluslararası 10 bin dolar ödüllü bayanlar tenis turnuvası, yardımcı antrenörlük kursu, 10 yaş izleme kampı gibi etkinliklere başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptık. Bu tür önemli etkinliklerde Türkiye Tenis Federasyonu'nun çok büyük desteğini aldık. Doğu illerinden gelen sporcu kardeşlerimiz, burada güven ve huzur içerisinde tenis maçlarını oynuyorlar. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.''


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim