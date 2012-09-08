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Doğru sütyen ölçüsü bulma yolları

“Sütyen seçimi”deyip geçmeyin! Dünyanın en pahalı, en güzel kıyafetlerini giyiyor olsanız da, yanlış seçilmiş bir sütyen tüm çabalarınızın boşa gitmesine neden olabilir!

08 Eylül 2012 Cumartesi 14:54
Doğru sütyen ölçüsü bulma yolları

Hiç şüphesiz kadın gardırobunun en önemli parçalarından biridir sütyen. Çünkü özenle seçtiğiniz kıyafetlerinizi öne çıkaran aslında sütyeninizdir. İçinde rahat edemediğiniz bir iç çamaşırı hem duruşunuza, hem de görünümünüze zarar verecektir. İsterseniz öncelikle doğru sütyen kullanıp kullanmadığınıza karar vermenize yardımcı olacak belirtilere, daha sonra da ölçünüze göre doğru sütyen seçmenin yollarına birlikte bir göz atalım.

İşte yanlış sütyen kullandığınızı gösteren 10 işaret


Göğüsleriniz sütyeninizin üzerinden taşma yapıyorsa,
Sütyenin orta kısmı göğüs kafasinize oturmuyorsa,
Sütyenin arka kısmı yukarı çekiyorsa,
Günün sonunda sütyen askılarınız omuzlarınızda kızarıklıklar oluşmasına neden oluyorsa,
Göğüsleriniz sütyeniniz üzerinizdeyken sarkık duruyor ya da düzgün görünmüyorsa,
Omuzlarınızı öne çekiliyormuş gibi hissediyorsanız,
Sütyeninizin kumaşı kırış kırış duruyor ya da pot yapıyorsa,
Göğüsleriniz yanlardan taşma yapıyorsa,
Sütyeninizin belinleri göğsünüze batıyorsa,
 Sütyeninizin askıları omuzlarınızdan düşüyorsa, bedeninize uygun sütyen kullanmıyorsunuz demektir. Peki, sütyen ölçünüzü nasıl belirlemeli ve sütyen seçerken nelere dikkat etmelisiniz? 

Yurt dışı sütyen ölçülerine göre beden  belirleme

Elinize bir mezura alın ve dik bir şekilde, göğüslerinizi şişirmeden, bedeninizi rahat bırakacak şekilde durun.
Göğsünüzün tam altından bedeninizi ölçün. Çıkan sayıya beş ekleyin. Örneğin göğüs altı ölçünüz 30,5 çıktıysa buna beş ekleyin. Beden ölçünüzü buldunuz; 36
Sıra göğüs ölçünüzde. Göğüslerinizi toparlayan bir sütyen giyin ve göğsünüzün en geniş yerini, göğüs uçlarınızın üzerinden geçecek şekilde yine mezuranızı gerdirmeden ölçün. Sonucun 38 olduğunu varsayalım.
  Kup ölçünüzü bulmak için göğüs çevre ölçünüzden, beden ölçünüzü çıkarın, yani 38’den, 36’yı çıkarın.  Sonuç iki. Sizin sütyen ölçünüz 36B.

Yurt dışı sütyen ölçülerine göre beden belirleme

0=AA
1=A
2=B
3=C
4=D
5=DD
6=DDD

 

Ülkemizde kullanılan sütyen ölçünüzü belirlemek için


Bu şekilde göğüs ölçünüzü bulmak çok daha basit. Mezuranızla göğüs altı çevrenizi ölçün. Aşağıdaki aralıklara göre göğüs ölçünüzü belirleyin.

70 cm. ve altı =70
71 - 75 cm. arası= 75
76 - 80 cm. arası=  80
81 - 85 cm. arası= 85
86 - 90 cm arası= 90
91 - 95 cm. arası= 95
96 - 100 cm. arası= 100

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