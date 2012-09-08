Doğan Hakyemez adaylıktan çekildi

TBF başkanlık seçimlerine, tecrübesine ve bazı kişilerden aldığı telkinlere güvenerek girdiğini anlatan eski milli basketbolcu ve antrenör Doğan Hakyemez, yeterli delege oyunu alamadığı için adaylıktan çekildiğini açıkladı. Hakyemez düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:





"Basketbolda gördüğüm eksikliği Türkiye çapında gidermek için adaylığımı koydum. Yalnız, bize seçimlerde oy verecek 177 delegenin 27'sinin sizi aday göstermesi lazım. Bugüne kadar yapılan seçimlerde her delege birkaç tane aday gösterebiliyordu. Nedense bu sene her delege bir aday göstermek zorunda kalınca ve bu gösterilen aday forumları da TBF'de toplandığı için bir haksızlık görüyorum. Çünkü ben 15 tane oy toplayabildim. 12 tane daha oy toplayabilseydim seçimlere girebiliyordum. Bu durumda ben üzülerek, o 27 tane aday gösterme formunu bulamadığım için seçimlerden çekilmek zorunda kalıyorum."





Hakyemez, diğer iki aday Turgay Demirel ve Ali Doğan'a da başarılar diledi.



