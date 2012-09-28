Doğan,devleti aşağılamaktan yargılanıyor

Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın kimlik tespiti sırasında "Mesleğiniz nedir?" sorusuna, "Teröristim" diye cevap verdi.



Balyoz Davası'ndan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli Orgeneral Çetin Doğan,17 Ocak 2012 tarihinde görülen



Balyoz duruşmasında "Terörle Mücadele Şubesi terör üretme şubesi haline gelmiş" şeklindeki ifadelerinde "Türkiye



Cumhuriyeti Hükûmetini, devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçundan 6



aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Silivri 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya



başka suçtan tutuklu sanık Çetin Doğan ve avukatı Hüseyin Ersöz hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Çetin Doğan'ın eşi



Nilgün Doğan da izleyici olarak katıldı.



"BENİM ORGENERAL OLDUĞUMU HERHALDE BİLİYORSUNUZ"



Çetin Doğan ilk önce kimlik tespiti yapıldı. Hakim'in "Mesleğiniz nedir?" sorusuna Çetin Doğan, "Teröristim" diye cevap



verdi. Hakim bu sözleri tutanağa yazdırdığı sırada araya giren Çetin Doğan, "Benim emekli Orgeneral Olduğumu



herhalde biliyorsunuz. Niye soruyorsunuz" dedi. Bunun üzerine Çetin Doğan'ın mesleği tutanaklara emekli Orgeneral



şeklinde yazdırıldı.



ÇETİN DOĞAN SAVUNMASINI YAPIYOR



İddianamenin okunmasının ardından Çetin Doğan hazırladığı 12 sayfalık savunmasını okumaya başladı. Duruşma Emekli



Orgeneral Çetin Doğan'ın savunmasını yapması ile devam ediyor.