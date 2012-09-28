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Doğan'dan kİmlik tespitine ilginç cevap

Çetin Doğan "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın kimlik tespiti sırasında "Mesleğiniz nedir?" sorusuna, "Teröristim" di

28 Eylül 2012 Cuma 12:24
Doğan'dan kİmlik tespitine ilginç cevap

 

Balyoz Davası'ndan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli Orgeneral Çetin Doğan,17 Ocak 2012 tarihinde görülen Balyoz duruşmasında "Terörle Mücadele Şubesi terör üretme şubesi haline gelmiş" şeklindeki ifadelerinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Silivri 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Çetin Doğan ve avukatı Hüseyin Ersöz hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan da izleyici olarak katıldı.

"BENİM ORGENERAL OLDUĞUMU HERHALDE BİLİYORSUNUZ"

Çetin Doğan ilk önce kimlik tespiti yapıldı. Hakim'in "Mesleğiniz nedir?" sorusuna Çetin Doğan, "Teröristim" diye cevap verdi. Hakim bu sözleri tutanağa yazdırdığı sırada araya giren Çetin Doğan, "Benim emekli Orgeneral Olduğumu herhalde biliyorsunuz. Niye soruyorsunuz" dedi. Bunun üzerine Çetin Doğan'ın mesleği tutanaklara emekli Orgeneral şeklinde yazdırıldı.

ÇETİN DOĞAN SAVUNMASINI YAPIYOR

İddianamenin okunmasının ardından Çetin Doğan hazırladığı 12 sayfalık savunmasını okumaya başladı. Duruşma Emekli

Orgeneral Çetin Doğan'ın savunmasını yapması ile devam ediyor.

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