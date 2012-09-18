Doğan: 'Basketboldan da anlarız'

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Adayı Ali Doğan, ”Basketboldan da az çok anlarız ama bir yönetici bir yere talip olurken illa bu işin uzmanı, ehli olacak diye bir şey yok. Bir insan talip olduğu yeri geliştireceğine, dar kalıplar içinde tutmayacağına yönelik kendine inanır, güvenir ona göre aday olur. Biz de bu inançla aday olduk” dedi.





Başkan adayı Doğan, TBF’nin gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, kongrenin Türk basketboluna hayırlı olmasını dilediğini söyledi. Dünden beri bazı delegelerin, ”sizi hiç göremedik bizimle sadece telefonda görüştünüz” şeklinde sitemleriyle karşılaştığını belirten Doğan, ”Ben bir çok seçime girdim ama hayatımda böyle yangından mal kaçırır gibi bir süreç görmedim” diye konuştu.

Doğan, seçim takviminin çok kısa olmasından dolayı, bir çok delege ile görüşme imkanı sağlayamadığını ifade etti. Popülizmin olduğu yerde hiç bir iyi netice olmasının mümkün olmadığının altını çizen Doğan, şöyle devam etti:

”Sakalı kaptırırsınız. Bundan istifade eden kulüplere de fayda olmaz. Ben böyle bir popilizm görmedim. Seçim arifesinde yapılan popülizim centilmenliğe hiç yakışmadı. Konuşmalarımda sportif konulara girmek istemedim. Kimse etkilenmesin dedim ama sonradan salvolar başladı. ’Ali Doğan basketboldan anlamaz’ dediler. Basketboldan da az çok anlarız ama bir yönetici bir yere talip olurken, illa bu işin uzmanı, ehli olacak diye bir şey yok. Bir insan talip olduğu yeri geliştireceğine, dar kalıplar içinde tutmayacağına yönelik kendine inanır, güvenir ona göre aday olur. Biz de bu inançla aday olduk. NBA’nın yöneticisi de bir avukat. Hepsine saygı duyuyorum. Biz bu ülkeyi basketbol ülkesi yapalım istiyoruz. Bunu da gerçekleştireceğiz. Türkiye’de bu konuda büyük işler yapmamız gerekiyor.”