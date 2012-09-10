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Doğalgazda çifte zam

Bu ay sonunda doğalgaza bir zam yapılma ihtimali yüksek bulunuyor.

10 Eylül 2012 Pazartesi 10:40
Doğalgazda çifte zam

Radikal Gazetesi'nin haberine göre, BOTAŞ’ın maliyetinin altında satış yaptığına ilişkin açıklamalar doğalgazda 1 Ekim ya da 1 Kasım itibariyle doğalgaza zam olacağı sinyali olarak algılandı. Ancak bazı iller iki kere şanssız olacak. Çünkü tarife zammı da kapıda. Geçen günlerde Kayseri’de zam yapıldı. Konutlarda yüzde 7’ye varan zam gerçekleşti. Kayseri’nin ardından Konya’da da yüzde 4’lük tarife zammı yapıldı. Şimdiye kadar 54 bölgede dağıtım şirketlerine verildi. Süreler peyderpey doluyor. Kayseri ve Konya’nın yanı sıra Kütahya, Erzurum, Gebze gibi birçok dağıtım bölgesinde süre doldu. Sürelerin tamamen dolması 2016’yı bulacak.

Eylül ayının sonuna kadar zam için çalışma yapılacak. Çalışmayla  BOTAŞ’ın yıl sonu zararının tamamen mi kapatılacağı yoksa yarı yarıya mı indirileceği konusundaki alternatif hesaplamalar yapılacak. BOTAŞ’ın tamamen zararının kapatılması için yaklaşık yüzde 30 zam ihtiyacı bulunuyor. Ancak yapılacak zam oranının bu kadar yüksekolmasını kimse beklemiyor. BOTAŞ’ın zararının belli bir seviyede tutulması için zam oranının hangi oranda yapılması gerektiği konusunda çalışma yapılacak. Çalışma Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’a sunulacak ve kararı Erdoğan verecek.

Hangi iller şanssız Bu zammın dışında bir de bazı illerde tarife zammı yapılması gerekiyor. İlk zam Kayseri’de yapılmıştı, şimdi de Konya’da yapıldı. 2003’te birçok bölgede gaz dağıtımı sıfıra yakın kârla özel şirketlere dağıtıldı. Bu şirketlere 8 yıl boyunca zam yapmama şartı getirildi ki bu süre dolmaya başladı. Kayseri’de gaza ağustos başı itibariyle yüzde 7 zam yapıldı. Konya’dan sonra sırada Kütahya, Çorlu, Erzurum, Gebze, İnegöl, Çatalca, Çorum, Balıkesir , Sivas, Aksaray , Samsun var.
 

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