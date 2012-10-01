Elektriğe yüzde 9.81 zam

Elektriğe yapılan zammın vatandaşa ne kadar yansıyacağı belli oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, perakende satış lisansı sahibi 21 elektrik dağıtım şirketi tarafından, kilovatsaat (kWh) bazında, vergi ve fonlar dahil olmak üzere uygulanan tek zamanlı elektrik satış fiyatları ortalama olarak meskende yüzde 9.81 oranında artarak 35.704 kuruşa yükseltildi.

Perakende elektrik fiyatları, orta gerilim sanayi abonelerinde kWh başına yüzde 4,03 oranında artarak 27,748 kuruşa, ticarethane abonelerinde ise yüzde 8,06 oranında artarak 35,934 kuruşa yükseldi.Zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olacak.