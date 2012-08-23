Set dönüşü kaza: 3 ölü!

İstanbul'dan İzmit'e giden ve içinde set işçisi olarak çalışan 6 kişinin bulunduğu minibüs, TEM Sultanbeyli mevkiinde park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada, minibüs içinde bulunan Ertaç Sevim (26), Ömer Pektaş (26) ve Abdullah Pektaş (49) hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Aytaç Sevim ile Ömer Gülçiçek ve Ersoy Kansu ise yaralandı. Yaralılar, Pendik Marmara Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Minibüsteki 6 kişinin İstanbul'da Eflatun Film Şirketi'nin hazırladığı Şubat dizisi setinde çalıştıkları, seti kurduktan sonra İzmit Başiskele'ye döndükleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi.

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