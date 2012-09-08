Diyarbakırspor ortada kaldı

Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Diyarbakırspor'a yine sahip çıkan olmadı. Bugün yapılan kongrede Veysi Alphan, Hüseyin Kıratlı ve Nizam Gedikli'den oluşan divan heyeti oy birliğiyle kabul edildi. Bu sırada bazı delegeler, divan heyetinde yer alan şahısları tanımadıklarını ve bu nedenle bu görevi yapamayacakları söylediler. Ancak diğer delegelerin araya girmesiyle ortam sakinleşti. Kulübün muhasebesinden sorumlu asbaşkanı Süleyman Gökalp'in gelir ve gider tablosunu okumasının ardından delegeler Diyarbakırspor'un mali tablosunu oy birliğiyle ibra etti.

Karakaş sadece 3 oy aldı





Diyarbakırspor'un avukatlığını da yapan Divan Başkanı Veysi Alphan daha sonra delegelerden liste istedi. Diyarbakırspor delegelerinden Selim Karakaş, listesini divana sundu. Ancak Selim Karakaş yönetimi 3 oy alınca bu liste divan heyeti tarafından geçersiz sayıldı. Bunun üzerine Divan Başkanı Veysi Alphan, Diyarbakırspor'un durumunu İl Dernekler masasına bildireceğini ve bundan sonrasındaki süreçte Diyarbakır valiliğinin kulübün durumunu şekillendireceğini söyledi. Alphan, "Kulüp ya kayyum heyetine geçecek veya da yeniden bir kongre olacak" dedi.





Daha sonra liste çıkartmasına rağmen delegelerden yeteri kadar oy alamayan Selim Karakaş, "Ben bu takımın formasını terletmiş bir bireyim. 25 yaşındayım. Siz benim çok genç olduğuma bakmayım, 50 çalışanım var. Kendimde bir 3. Lig takımını yönetecek bilgi ve beceriyi bulamazsam bugün burada Diyarbakırspor'a talip olmazdım. Sizlerden destek almak isterdim. Ama olmadı, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Formalar hazır ama...





Diyarbakırspor eski Başkanı Nurullah Edemen, Diyarbakırspor'a elinden geldiğince hizmet etmeye çalıştığını ve bu konuda vicdanının çok rahat olduğunu belirterek, "Giderayak bu kulübün 33 bin liralık vergi taksidini ödedim. Futbolcuların lisans işlemlerini yaptım ve sözleşmesi biten 3 futbolu ile teknik heyete imza attırdım. Forma için de sipariş verdim ve Diyarbakırspor formaları şu anda hazır. Ancak bu konuda bir sorun var. Formalar için henüz para ödenmedi. Bu parayı ödeyecek birilerinin ortaya çıkması lazım. Bu para 44 bin liradır. Birileri çıkıp bu parayı ödeyeceğiz dese bende üstüme düşeni yapacağım. Aksi halde takımın yarın (bugün ) deplasmanda Keçiörengücü ile oynayacağı maçta giyecek bir forması yoktur. Bu anlamda bu memleketin sahiplerini göreve davet ediyorum" dedi.