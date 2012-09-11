Diyarbakırspor için ’Tehlike çanları çalıyor’

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbakırspor'un Divan Başkanı Veysi Alpan, kongrede Avukat Hüseyin Kıratlı ve Avukat Nizam Gedikli ile divan heyetine seçildiklerini hatırlatarak, yönetimin seçilmemesi nedeniyle geçici olarak yönetimin kendilerine kaldığını söyledi.





Divan heyetinin bu süreçten sonraki görevinin, ''Dernekler Yönetmeliğinin 17'nci maddesinde uyarınca genel kurul toplantı tutanağını diğer evraklarla İl Dernekler Müdürlüğü'ne teslim etmek'' olduğunu ifade eden Alphan, ancak bu süreçten önce Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ile görüşmeyi kararlaştırdıklarını bildirdi.





Veysi Alphan, bunun için Vali Toprak'tan randevu talebinde bulunduklarını kaydederek, sözlerine şöyle devam etti:





''Kulübün oyuncularına verecek yemeği ve aracına dolduracak yakıt parası yok. 4 tane futbolcumuzun lisansı çıkmadı. Bu lisans parası çok komik bir rakam, Diyarbakırspor bu 4 oyuncunun lisansı için 1.200 lirayı vermekten aciz bir durumda. Kulüp ciddi anlamda kapanma tehlikesi ile karşı karşıya. Ciddi bir yönetimin sahip çıkması gerekiyor. Artık Diyarbakırlıların tek çatı altında birleşmesi gerekiyor. Aksi taktirde Diyarbakırspor Kulübü kapanacak. 44 yıllık bir kulüp mazi olacaktır.





3 gündür arayıp destek olan hiç kimse olmadı. Artık laf yerine icraat üretilmesi lazım. Birilerinin ortaya çıkıp kulübe artık sahip çıkması gerekiyor. Bizim burada geçici bir görevimiz var. Bu idari bir süreçtir ve biz bu süreci tamamlamakla yükümlüyüz. Tamamlamadan önce sayın valimiz ile görüşmeyi talep ettik. Kendisine kulübün şu andaki mevcut durumunu arz edeceğiz. Bir şey yapılmazsa kulübün kapısına kilit vurulacak.''