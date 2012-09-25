Diyarbakırspor’da şok istifa

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbakırspor'da teknik direktör Enver Aylak istifa etti.





Teknik Direktör Ener Aylak AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetim sıkıntısı yaşayan kulüpte var olan sorunların kendilerine yansıması üzerine yardımcısı Kadri Çiçek ile istifa etme kararı aldıklarını belirterek, ''Emeğimize saygısızlık yapıldığını hissetmemiz üzerine görevimizden ayrıldık. Çünkü kulüpte kalmamız kişiliğimize zarar vermeye başlamıştı. Bu nedenle ayrılmak en doğru karar olacaktı. Bunu yerine getirdik'' dedi.





Kulüp Muhasebe Müdürü İsmet Marsil ise, yönetim oluşmadığı için kulübe kayyum ataması beklediklerini belirterek, ''Sıkıntımız çok büyük. Yönetimin yanı sıra bir de teknik direktör sorunu çıktı. Bu yükü üzerimize bırakılmasın'' diye konuştu.





Kayyum ataması bekleniyor





Diyarbakırspor'un 25 gün önce ikinci kez yapılan olağanüstü kongresinde de yönetimin oluşmaması üzerine Genel Kurul'da divan başkanı seçilen Veysi Alphan, Olağanüstü Genel Kurul Tutanakları'nı İl Dernekler Müdürlüğü'ne teslim etmiş, bunun üzerine İl Dernekler Müdürlüğü de kayyum ataması yapılması için mahkemeye başvuruda bulunmuştu.



