Diyarbakırspor’da kayyum süreci başladı









Yeşil kırmızılı ekibin yaklaşık 20 gün önce ikinci kez yapılan olağanüstü kongresinde de yönetimin oluşmaması üzerine genel kurulda divan başkanı seçilen Veysi Alphan, 4 gün önce olağanüstü genel kurul tutanaklarını İl Dernekler Müdürlüğü'ne teslim etti. Bunun üzerine İl Dernekler Müdürlüğü, kayyum ataması yapılması için mahkemeye başvuruda bulundu.





İl Dernekler Müdürü Mehmet Selim, genel kurulda divan başkanı seçilen Veysi Alphan'ın evrakları teslim etmesinin ardından, hazırladıkları evraklarla Diyarbakır Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunduklarını belirterek, mahkemenin uygun göreceği tarihte Diyarbakırspor 'a kayyum ataması yapacağını söyledi.



