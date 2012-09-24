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Diyarbakır’ı kazanmak tatmin etmiyor

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta lider Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, iyi oyun sergilemediğinden şikayet ediyor.

24 Eylül 2012 Pazartesi 18:05
Diyarbakır’ı kazanmak tatmin etmiyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü Turhan Özyazanlar yaptığı açıklamada, sezona transfer edilen 13 oyuncuyla girdiklerini, bu yeni kadroyla başarılı olmayı arzuladıklarını söyledi.
 
Lige kendi sahalarında oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Kayseri Şekerspor maçıyla başladıklarını, ardından deplasmanda Gölcükspor'u 1-0 mağlup ettiklerini bildiren Özyazanlar, dün kendi sahalarında oynadıkları Siirtspor maçını da 4-1 kazandıklarını anımsattı.

Özyazanlar, 3 maçtan da galibiyetle ayrılmalarının sevindirici olduğunu ancak bunu yeterli bulmadıklarını, skorun yanı sıra iyi oyun sergilemeyi de arzu ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

''3 maçta 3 galibiyet aldık ama sergilediğimiz futbol bizim için yeterli değil. Bu sonuçlar bizi kandırmayacaktır. 3 maçtan toplam 9 puanla ayrıldık ama eksiklerimizin farkındayız. Biz çok daha iyi oyun sergileyerek, galibiyete ulaşmak istiyoruz. Maçın tamamında dahi olmazsa bile büyük bölümünde zevk veren bir oyun ortaya koymayı hedefliyoruz. Oysa 3 maçta istenilen oyunu ortaya koyamadık. İstediğimiz oyun bu değil, kendimizi geliştirmemiz lazım. Kazanılan 3 maç herşeyi örtmez, önemli olan lig maratonu sonunda en çok kazanan takım olmaktır. Çünkü biz şampiyonluğu hedefliyoruz. Bunun için çok çalışıp, daha atak ve izleyenlere zevk veren bir oyun ortaya koymaktır. Bu nedenle bahanelerin ardında sığınmadan çok daha iyi çalışıp, güzel oyun ortaya koymak için gayret göstereceğiz.''

Turhan Özyazanlar, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Orhangazispor maçı hazırlıklarına bugün yaptıkları çalışmayla başladıklarını da sözlerine ekledi.
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