Diyarbakır’da 3 terörist öldürüldü

Hani ve Dicle ilçelerinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı.

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, yaptığı açıklamada, Hani ilçesi Topçular kesiminde teröristlerin yola mayın döşedikleri ve yol kestikleri ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin, helikopterlerin desteğinde operasyon gerçekleştirdiğini bildirdi.

Daha sonra saat 22.30 sularında Hani ilçe merkezindeki Tabur Komutanlığı'nın değişik noktalarında bulunan termal kamera görüntülerinden ilçeye teröristlerin girdiğinin tespit edildiğini belirten Toprak, ''Bunun üzerine tüm güvenlik birimleri teyakkuza geçirildi. İlçe Emniyet Amirliği'nin karşı sokağında belediyeye ait metruk bir binaya gizlenmiş teröristlerin tespit edilmesi üzerine çatışma yaşandı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 3 TERÖRİST ölü ele geçirildi. Teröristlerin üzerinde el bombaları, 3 kalaşnikof tüfek ve lav silahı ele geçirildi. Havadan ve karadan başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor'' dedi.

Vali Toprak, Dicle ilçesinde ise devriye görevi yapan zırhlı araçlara yönelik saat 01.00 sularında saldırı gerçekleştiğini anlatarak çıkan çatışma sonrasında teröristler kaçtığını, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda güvenlik güçlerine ait bir aracın zarar gördüğünü kaydetti. Toprak, ilçe çevresinde geniş çaplı operasyon başlatıldığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Diyarbakır kent merkezinde Silvan yolu üzerindeki Polis Meslek Yüksekokulu yakınlarında devriye görevi yapan bir polis aracına patlayıcı atıldı. Olayın anons edilmesi üzerine emniyet güçleri teyakkuza geçirildi. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma yürütürken çevre güvenliğinin alınmasının ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri, patlayıcı türünün belirlenmesi için inceleme başlattı.