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Diyarbakır'da önlemler üst seviyede!

Diyarbakır'da provokasyona karşı önlemler üst seviyede

02 Mart 2016 Çarşamba 15:44
Diyarbakır'da önlemler üst seviyede!

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların sona ermesi ve sokağa çıkma yasağının kaldırılması bahanesiyle HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı "izinsiz yürüyüş" çağrısı üzerine kentte giriş çıkışlar kontrol altına alındı.

Demirtaş'ın, önceki gün Diyarbakır'da gerçekleştirilen toplantıda, bugün saat 16.00'da Sur'a yürüyüş çağrısında bulunması üzerine, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Diyarbakır-Şanlıurfa, Diyarbakır-Elazığ, Diyarbakır-Silvan ve Diyarbakır-Mardin karayollarında polis ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu.

- Polisten tatlı ikramı

Kentte girişinde araçlarda arama yapan polis ekipleri, sürücüler ile araçlardaki vatandaşların kimliğini kontrol ediyor. Vatandaşların kimlik ve ikamet bilgilerine bakılıp üst araması yapıldıktan sonra Sur'a geçişine izin veriliyor.

Polis, ilçeye geçiş için kontrol noktalarında sırada bekleyen vatandaşlara "Sur'da ikamet etmeyenlerin içeri alınmayacağı" konusunda uyarıda bulunuyor. Polisler, kontroller sırasında vatandaşlara lokum ve pişmaniye ikram ediyor.

Güvenlik önlemleri kapsamında, Sur ilçesi çevresindeki bazı caddeler trafiğe kapatılırken, bu caddelerde park halindeki araçlar da çekici yardımıyla kaldırılıyor.

Diyarbakır Valiliği, provokasyon amaçlı giriş yapılmasının önlenmesi amacıyla saat 12.00'den itibaren ikinci bir emre kadar Sur'a ilçede ikamet eden vatandaşların dışında girişlerin yasaklandığını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
GüvenlikPolisDiyarbakırŞanlıurfaElazığMardinSilvanSelahattin DemirtaşSur İlçesiDiyarbakır Valiliği
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