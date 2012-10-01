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Diyarbakır’da liderlik sevinci

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Cemal Doğrul, ligde oynadıkları 4 maçtan da galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

01 Ekim 2012 Pazartesi 19:50
Diyarbakır’da liderlik sevinci
 Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'da, Futbol Şube Sorumlusu Cemal Doğrul, yaptığı açıklamada, deplasmanda oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Orhangazispor maçı öncesi ve sonrası rakip takımın kendilerine büyük misafirperverlik örneği gösterdiğini belirtti.

Orhangazispor maçının çok zorlu geçtiğini, her iki takımın da karşılaşmada denk bir oyun sergilediğini ifade eden Doğrul, şöyle dedi:

''Orhangazispor maçı için uzun ve zorlu bir yolculuk yaptık. Bu uzun yolculuğa rağmen takımımızın performansı oldukça iyiydi. Maç genel olarak ortada geçti diyebiliriz. Golün erken gelmemesi her iki takımda da stres yarattı. Genel olarak pozisyon zenginliği de az olan bir müsabakaydı. Biz şansımızı iyi değerlendirip elimize geçen fırsatı kullandık ve üç puanı alan taraf olduk. Büyük bir özveriyle mücadele eden oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. 4 maçta 4 galibiyet bizi çok mutlu etti. Bu başarıyı devam ettirmek için mücadele edeceğiz. 3 puanı alıp zirveye yerleşmemizden dolayı da kulüp olarak sevinçliyiz. Orhangazispor gibi güçlü bir rakibi sahasında yenmek kolay değil. Oyuncularımız disiplinden kopmadan maçı kazanmasını becerdi.''

Hedef Çaykur Rizespor'u elemek

Doğrul, Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda yarın PTT 1. Lig'in güçlü ekibi Çaykur Rizespor ile kendi sahalarında karşılaşacaklarını anımsatarak, hedeflerinin Çaykur Rizespor'u eleyip bir üst tura yükselmek olduğunu kaydetti. Takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmadığı için Çaykur Rizespor maçına tam kadro ile çıkacaklarını bildiren Doğrul, taraftarın desteğiyle galibiyete ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

Bütün oynadıkları maçlarda rakiplerine saygı duyarak, centilmence mücadele ettiklerini vurgulayan Doğrul, ''Çaykur Rizespor maçında da aynı centilmenliği sporcularımız sahada, biz de rakip takım yöneticilerine saha dışında göstererek, bunu kanıtlayacağız. Bu nedenle çok zorlu ancak güzel bir maç olacak. Tüm taraftarımızı maça bekliyoruz. Hedefimiz Çaykur Rizespor'u eleyip üst tura yükselmektir'' dedi.
 
 
 
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