Diyarbakır'da, 'izinsiz yürüyüş' çağrısı karşılık bulmadı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü Sur ilçesine yürüyüş çağrısı kentte karşılık bulmadı.

Demirtaş'ın, Sur'daki operasyonların sona ermesi ve sokağa çıkma yasağının kaldırılması gerekçesiyle halka, Sur ilçesine bulundukları yerlerden yürümeleri yönündeki çağrısına vatandaşlar ilgi göstermedi.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı kentte, vatandaşlar günlük yaşamlarını olağan akışında sürdürdü, esnaf iş yerini kapatmadı.

- Küçük gruplara müdahale

Kentin bazı bölgelerinde toplanan az sayıdaki gruplara polis araçlarından "yürüyüşün izinsiz olduğu ve dağılmaları gerektiği" yönünde anonslar yapıldı.

Uyarıları dikkate almayarak yürümek isteyen gruplara güvenlik güçlerince müdahale edildi. Göstericiler ara sokaklara dağıldı.

- Sosyal medyadaki "asılsız" paylaşımlar

Geçmiş yıllardaki eylem ve gösterilerde çekilen fotoğraf ve videolarla sosyal medyada paylaşımlarda bulunularak izinsiz yürüyüşe katılımın sağlanması amaçlanıyor.

Trenle ya da farklı bölgelerden araçlarla kalabalık grupların Diyarbakır'a geldiğine ve bu grupların Sur'a doğru yürüdüğüne ilişkin asılsız paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesaplarıyla yürüyüşe yoğun ilgi olduğu şeklinde algı oluşturulmaya çalışılıyor.

HDP Eş genel Başkanı Demirtaş da EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek ve HDP Milletvekili Osman Baydemir ile Sur ilçesindeki Dicle Fırat Kültür Merkezinde gelişmeleri takip ediyor.