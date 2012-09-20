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Diyarbakır'da bomba alarmı

Diyarbakır’da köprü altına konulan bomba etkisiz hale getirldi. Yol tekrar araç trafiğine açıldı.

20 Eylül 2012 Perşembe 11:49
Diyarbakır'da bomba alarmı

Diyarbakır Havaalanı ve 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı, sivil ve askeri uçakların güzergahındaki yola yerleştirilen bombanın imhası sırasında uçak iniş ve kalkışı yapmaması konusunda uyarıldı.

Diyarbakır'ın Mardin karayolu üzerinde 20'inci kilomteresinde bulunan Çarıklı Köyü girişinde bulunan bir köprünün altına tahrip gücü çok yüksek patlayıcı tuzaklandığı ihbarı alan polis alarma geçti. Bugün saat 09.00 sıralarında Diyarbakır- Mardin karayolu trafiğe kapatılıp, karayoluna çıkan tüm ara yollar tutuldu. Bomba uzmanları, frekans karıştırıcı Jammerli araçlarla çok sayıda polisin sevk edildiği bölgede, Özel Harekat polisleri de hakim tepelerde güvenlik önlemleri aldı. Bir polis helikopterleri sürekli uçarak, köprü çevresini gözetim altında aldı.

Tahrip gücü çok yüksek olduğu belirtilen patlayıcı nedeniyle, bölgede tüm güvenlik birimleri çok dikkatli olmaları konusunda uyarılıp, çelik yelek giymeleri talimatı verildi.

UÇAKLAR İÇİN UYARI

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır Havaalanı'na iniş ve kalkış yapan uçakların güzergahında bulunan bombanın imha edilmesi sırasında, askeri ve sivil uçakların iniş ve kalkışlarının bir süre durdurulması için Diyarbakır Havaalanı ve 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı, 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı uyardı.


Bomba uzmanları yaklaşık 2 saattir, patlayıcıyı imha etmek için çalışmalarını sürdürüyor

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