Diyadin: 'Önemli bir rakiple oynayacağız'

Kasımpaşa Kulübü'nün resmi internet sitesine açıklamada bulunan teknik direktör Metin Diyadin, hem kendileri için hem de Sivasspor için kolay bir maç olmayacağını belirterek, ''Sivasspor'un kemikleşmiş bir kadrosu var. Geçen yıl ki kadrolarının üzerine takviyeler yaptılar. Oynadığımız 3 rakibimize oranla daha oturmuş bir kadroya sahipler. Çok önemli bir rakiple oynayacağımızın farkındayız. Sonuçta kazanmak için sahaya çıkacağız'' dedi.





Sivasspor'la yaz aylarında veya kış aylarında oynamanın hiç bir farkı olmadığını da belirten Diyadin, ''Biz her maça iyi futbol oynayıp kazanmak için çıkıyoruz. Şartlar ne olursa olsun kazanmak için sahaya çıkarız'' ifadelerini kullandı.