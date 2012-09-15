Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Diyadin: 'Doğru yoldayız'

Gaziantepspor'u 3-0 yenerek ligdeki 3. galibiyetine ulaşan Kasımpaşa'da teknik direktör Metin Diyadin, galibiyetin önemli olduğunu ve doğru yolda ilerlediklerini belirtti.

15 Eylül 2012 Cumartesi 21:20
Diyadin: 'Doğru yoldayız'
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantepspor'u sahasında 3-0 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Metin Diyadin, önemli bir galibiyet aldıklarını ve doğru yolda olduklarını söyledi.

Diyadin, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk golü bulana kadar rakibe pozisyon vermediklerini ancak golden sonra karambolden pozisyonlar verdiklerini kaydetti. 

Karşılaşmadaki tek üzüntülerinin, yeni transfer Coulibaly'nin sakatlığı olduğunu belirten Metin Diyadin, şöyle devam etti:

''Kötü zeminde gol pozisyonu üretmeye çalıştık. İkinci yarıda golü bulana kadar her şey iyi gitti. Rakibimiz karambolden gol bulmak istedi, bu da bizde sıkıntı oluşturdu. Burada oyuncularımız inanılmaz bir direnç gösterdi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Tek üzüntüm, Coulibaly'nin sakatlığı. İnşallah önemli bir sakatlığı yoktur. Böyle devam etmek istiyoruz. Genel anlamda yıllık planlarımız var ancak haftalık düşünüyoruz. Şu anda doğru yoldayız.''

Saha zemininin kötülüğüne de değinen Diyadin, Fenerbahçe maçından sonra zemini yenileyeceklerini ve böylelikle daha iyi oynayacaklarını sözlerine ekledi.

Kasımpaşalı futbolculardan Elyasa Süme de arka arkaya üçüncü galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını aktararak, zemin değiştikten sonra daha iyi futbol oynayacaklarını ifade etti.

Lacivert-Beyazlı kaleci Isaksson ise galibiyete sevindiklerini kaydederek, saha zemininden şikayetçi oldu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim