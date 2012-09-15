Diyadin: 'Doğru yoldayız'

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantepspor'u sahasında 3-0 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Metin Diyadin, önemli bir galibiyet aldıklarını ve doğru yolda olduklarını söyledi.





Diyadin, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk golü bulana kadar rakibe pozisyon vermediklerini ancak golden sonra karambolden pozisyonlar verdiklerini kaydetti.





Karşılaşmadaki tek üzüntülerinin, yeni transfer Coulibaly'nin sakatlığı olduğunu belirten Metin Diyadin, şöyle devam etti:





''Kötü zeminde gol pozisyonu üretmeye çalıştık. İkinci yarıda golü bulana kadar her şey iyi gitti. Rakibimiz karambolden gol bulmak istedi, bu da bizde sıkıntı oluşturdu. Burada oyuncularımız inanılmaz bir direnç gösterdi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Tek üzüntüm, Coulibaly'nin sakatlığı. İnşallah önemli bir sakatlığı yoktur. Böyle devam etmek istiyoruz. Genel anlamda yıllık planlarımız var ancak haftalık düşünüyoruz. Şu anda doğru yoldayız.''





Saha zemininin kötülüğüne de değinen Diyadin, Fenerbahçe maçından sonra zemini yenileyeceklerini ve böylelikle daha iyi oynayacaklarını sözlerine ekledi.





Kasımpaşalı futbolculardan Elyasa Süme de arka arkaya üçüncü galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını aktararak, zemin değiştikten sonra daha iyi futbol oynayacaklarını ifade etti.





Lacivert-Beyazlı kaleci Isaksson ise galibiyete sevindiklerini kaydederek, saha zemininden şikayetçi oldu.