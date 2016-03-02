Dış Ticaret Açığı 3. 17 Milyar Dolar Oldu başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan A Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Z Raporu adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Dış Ticaret Açığı 3. 17 Milyar Dolar Oldu