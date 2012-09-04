Dış borsaları ne ayakta tutuyor?

Mynet Özel Haber: Selçuk Altun

FED Başkanı Bernanke’nin Cuma günü Jackson Hole’da yaptığı konuşmasının ardından niceliksel gevşeme beklentileri ile yurtdışı borsalar alıcılı seyrini sürdürürken, gözler bu hafta Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın faiz toplantısına çevrilmiş durumda.



Bu gelişmeler çerçevesinde ABD hisse senetleri piyasalarının kapalı olduğu dün, Avrupa borsalarından İngiltere yüzde 0.82, Fransa yüzde 1.19, Almanya yüzde 0.63 değer kazandı.



Güney Amerika'da Brezilya Borsası ile Meksika Borsası günü artışla kapatırken, Arjantin Borsası'nda düşüş görüldü.



Önceki kapanışa göre Arjantin'de Merval Endeksi yüzde 0,24 azalışla 2.402,56 puana gerilerken, Meksika'da Bolsa IPC Endeksi yüzde 0,97 kazançla 39.802,94 puana, Brezilya'da Bovespa Endeksi de yüzde 0,39 artışla 57.281,45 puana yükseldi.



Bu sabah ise, Asya borsaları ve ABD vadelileri küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle satışa dönmüş durumda.



Japonya'da Tokyo Menkul Kıymetler Borsası Nikkei Endeksi, 8,38 puan (yüzde 0,10) değer kaybederek 8,775.51 puandan kapandı.



Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0,27 azalarak 19.505,94 puan, Hindistan'da Sensex Endeksi yüzde 0,14 azalarak 17.360,24 puan ve Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi ise yüzde 0,61 azalarak 4.303,10 puan seviyelerinde bulunuyor.



Çin'de Şangay Bileşik Endeksi yüzde 0,46 değer kaybederek 2.049,63 puan ve Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0,26 azalarak 1.907,66 puanda seyrediyor.



Avrupa borsalarının yeni güne karışık bir seyir ile başlaması ve piyasaların ECB, Çin Merkez Bankası gibi büyük merkez bankalarının ekonomik büyümeyi artıracak adımlar atmasını beklemeye devam etmesi bekleniyor.



IG Markets, FTSE 100'ün 3 puan, Cac-40'ın 1 puan düşüşle, Dax'ın ise 11 puan artıda açılacağını tahmin ediyor.



ECB'nin 6 Eylül'de yapacağı toplantı sonrası ECB Başkanı Draghi'nin tahvil alım planını açıklaması bekleniyor.