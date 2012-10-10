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Dış borsalarda sert düşüş

Dün Avrupa’da ve ABD cephesinde kayıpların ardından bugün Asya borsalarında zayıf seyir devam ediyor.

10 Ekim 2012 Çarşamba 09:50
Dış borsalarda sert düşüş

Mynet Özel Haber: Selçuk Altun
ABD vadelileri ise bilanço dönemini başlatan ve beklentilerin altında sonuçlar açıklayan Alcoa’nın etkisiyle hafif satıcılı bir görünüm sergiliyor.

ABD'de New York borsasında endeksler günü düşüşlerle tamamladı. Dow Jones Endeksi kapanışta bir önceki güne göre 110.12 puan veya yüzde 0.81 düşüşle 13.473,53 puandan günü tamamlarken, Nasdaq 47.33 puan veya yüzde 1.52 düşüşle 3.065,02 puana, S&P 14.40 puan veya yüzde 0.99 düşüşle 1.441,48 puana indi.

Avrupa borsalarından İngiltere yüzde 0.54, Almanya yüzde 0.78, Fransa yüzde 0.70 değer kaybetti.

Güney Amerika borsalarından Brezilya'da yüzde 0.64 değer kaybı vardı.

Yeni gündeki ilk işlemlere baktığımızda, satış baskısının Asya borsalarında artarak devam ettiği görülüyor.

Otomobil üreticilerinin Çin'deki satışlarının düşmesi nedeniyle Japonya'da Tokyo Menkul Kıymetler Borsası Nikkei Endeksi, 173,36 puan (yüzde 1,98) değer kaybederek 8,596.23 puandan kapandı.

Toyota Motor Corp., Çin'deki satışlarının 2008'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini açıklamıştı. Japonya ile Çin, Doğu Çin Denizi'nde yer alan adaları konusunda sorun yaşıyordu.

Dün Wall Street'te yaşanan aşağı hareketin ve İspanya, Yunanistan'a yönelik devam eden belirsizliklerin etkisi ile Avrupa borsalarının güne düşüşle başlamaları bekleniyor.

IG Markets, FTSE 100'ün 28, Cac-40'ın 21 ve Dax'ın 38 puan kayıpla açılacağını tahmin ediyor.

Bu sabah, ABD vadeli endeksleri de düşüşe işaret ediyor. Şu dakikalarda, vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0.08 ekside işlem görüyor.

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