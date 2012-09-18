Dış borsalarda kar satışları yaşanıyor

Mynet Özel Haber: Selçuk Altun

Global borsalarda FED sonrası kaydedilen hızlı yükseliş, dün yerini kar satışlarına bıraktı.



ABD borsalarında Dow yüzde 0.30 düşüşle 13.553, S&P yüzde 0.31 düşüşle 1.461, Nasdaq yüzde 0.17 düşüşle 3.178 seviyesinden günü tamamladı.



Avrupa borsalarından İngiltere yüzde 0.37, Fransa yüzde 0.78, Almanya yüzde 0.11 değer kaybetti.



Güney Amerika borsalarından Brezilya'da Bovespa Endeksi yüzde 0,48 azalarak 61.805,98 puana, Arjantin'de Merval Endeksi yüzde 2,54'lük düşüşle 2.479,24 puana, Meksika'da Bolsa IPC Endeksi de yüzde 0,25 değer kaybıyla 40.589,90 puana geriledi.



Bu sabah Asya borsaları satış ağırlıklı bir seyir izlerken, ABD futureleri ise hafif değer artışıyla işlem görüyor.



Uzakdoğu borsalarından Japonya'da Tokyo Menkul Kıymetler Borsası Nikkei Endeksi, 35.62 puan (yüzde 0.39) değer kaybederek 9,123.77 puandan kapandı.



Avrupa borsalarının yeni güne ılımlı bir düşüşle başlamaları bekleniyor.



IG Markets, FTSE 100'ün 7, Dax'ın 12 ve Cac-40'ın 6 puan kayıpla açılacağınhı tahmin ediyor.



Analistler, FED ve ECB'nin adımları sonrasında gözlerin Yunanistan ve İspanya'ya çevrilrdiğini bu konulara çözümün gecikmesi halinde Avro ve diğer risk varlıkları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini vurguluyorlar.