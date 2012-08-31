Dış açık 50 milyar dolara indi

Dış ticaret açığı Temmuz ayında yüzde 14.3 düşerek 7.89 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Haziran'da dış açık 7.18 milyar dolarla beklentilerin altında gelmişti.



Temmuz'da ortalama 7.66 milyar dolar dış ticaret açığı bekleniyordu.



Ocak-Temmuz ayında dış açık yüzde 20 düşüşle 50.7 milyar dolara geriledi.