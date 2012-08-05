Dirk Kuyt, Alex’in koltuğuna oturacak

Fenerbahçe'de Juventus'tan transfer edilen Milos Krasic, kadroda büyük değişime yol açacak. Kendini en iyi hissettiği yer olarak orta sahanın sağını gösteren Sırp futbolcu, aynı bölgede görev yapan Dirk Kuyt'la forma rekabetine girmeyecek. Zira Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın Hollandalı yıldız için yeni bir formül peşinde koştuğu öğrenildi.





Tecrübeli çalıştırıcı, Krasic'i asıl mevkii olan sağ açıkta kullanıp Kuyt'ı forvet arkasında deneyecek. Böylece kaptan Alex de zaman zaman yedek kalacak. Zaten Kocaman, Avusturya'daki hazırlık kampında Kuyt'a sağ ve sol kanat dışında merkez ile forvet bölgesinde de şans tanıyacağının sinyalini vermişti.





Ancak Aykut Kocaman, Vaslui ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Krasic'ten yararlanamayacağı için bu düşüncesini şimdilik hayata geçirmeyecek. Yeni sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa'da en az 52 karşılaşmaya çıkacaklarını hesaba katan başarılı teknik adam, yoğun maç trafiğini kaldırması beklenmeyen 35 yaşındaki Alex'i daha etkili kullanabilmek amacıyla arayış içindeydi. Deneyimli hoca, Krasic'in gelmesi ve Kuyt hamlesiyle Brezilyalı oyuncuyu kırmadan kadro içinde çözüm üretme yoluna gitti.





Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu tarzında takımı ileriye taşıyabilecek bir oyuncu alması öngörülürken sürpriz şekilde Krasic'le sözleşme imzalanması da taraftarın kafasını karıştırmıştı. Üstelik aynı mevkide Kuyt'ın olması Krasic transferini sorgulanır hale getirmişti. Fakat Kocaman'ın iki yıldır peşinde koştukları 28 yaşındaki oyuncuyu özellikle bu dönemde ısrarla istemesinin gerekçesi şimdi daha net anlaşıldı.









Kaynak: Zaman - Erhan Güven