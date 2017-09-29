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Diriliş Ertuğrul 4. Sezon ne zaman başlayacak? Ekimin kaçı

3 sezon TRT ekranlarında rekor kıran Diriliş Ertuğrul dizisi 4. sezonu ne zaman başlayacak. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizi Ekim 2017'de ekranda olacak. Peki Diriliş Ertuğrul 4. sezon ekimin kaçında yayınlanacak.

29 Eylül 2017 Cuma 16:04
Diriliş Ertuğrul 4. Sezon ne zaman başlayacak? Ekimin kaçı

Yayınlandığı günden beri Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizisi olan Diriliş Ertuğrul dizisi hayranları yeni sezonu merakla bekliyor. Tüm oyuncuların tatilden döndükden sonra sosyal medyada İstanbul'da oldukları, sosyal medya hesaplarından az kaldı yazmalarına rağmen dizisiyle ilgili henüz bir tanıtım dahi gelmemesi hayranlarını oldukça üzdü. Bu sebeple Diriliş dizisi ne zaman başlayacak. Diriliş Ertuğrul 4. sezon hangi gün soruları bizlere en çok gelen sorular arasında yer alıyor. Bizde sizler için dizinin yapımcı firmasına ulaştık.

Diriliş Ertuğrul 4. sezon ne zaman başlayacak?

Eylül ayında reklam bütçelerinin yüksek olmaması sebebiyle kanallar yüksek bütçeli dizilerini geç yayınlayabiliyor. Bu sebeple Diriliş Ertuğrul 4. sezonu için hayranları 20-25 gün daha beklemek zorunda. Dizinin Ekim sonu :Kasım başı başlaması bekleniyor. Sosyal medyada yer alan 25 Ekimde başlayacak haberleri doğruluğu yansıtmamakta. Bu açıklama 3 sezona ait. Diriliş Ertuğrul 4. sezonu için en net tarihi bizler size vereceğiz. 

Ertuğrul sakalları uzatmaya başladı!

Yeni sinema filmi projesi nedeniyle sakalları kesen Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul karakteir için sakalları uzamaya başladı. Dizinin 15 Ekimde çekime başlamas kesinleştiği gelen bilgiler arasında. Ancak net yayın tarihi veremiyoruz. 

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