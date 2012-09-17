Dinçbudak: ’’Acısını çıkaracağız’’





Sıcak havanın da etkisiyle berabere kaldıklarını belirten Dinçbudak, ''İlk yarıda elimize geçen fırsatları değerlendiremedik. Bunun yanında rakibimiz Sarıyer , ilk yarıda yakaladığı 2 pozisyonu da gole çevirdi. Buna karşılık biz özellikle ikinci yarıda maçtan kopmadık ve elimize geçen fırsatlardan ikisini değerlendirip, karşılaşmayı berabere tamamladık'' dedi.





Sarıyer'in köklü ve güçlü bir takım olduğunu, kendilerinden daha hazır konumda ligde yer aldıklarını anlatan Dinçbudak, şöyle devam etti:





''Buna karşılık Tarsus İdman Yurdu da güçlü ve genç bir ekip. Biz de takım olarak zirveyi zorlayacak bir kadroya sahibiz. Sarıyer maçında 3 puan alamadık ama önümüzdeki haftalarda kaybettiğimiz puanların acısını çıkaracağız. Taraftarlarımızın da desteğiyle takımımızı daha iyi yerlere taşıyacağız diye düşünüyorum.''