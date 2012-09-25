Dilsöz: ’’Güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik’’

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci deplasman maçından da galibiyetle dönen Balıkesirspor'un teknik direktörü Mesut Dilsöz, yaptığı açıklamada, Eyüpspor ile deplasmanda yaptıkları maçta 2-0'lık skorla alınan 3 puanı, geçen hafta hayal kırıklığına uğrattıkları taraftarlara armağan ettiklerini söyledi.





Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden biri olarak gördükleri Eyüpspor karşısında, futbolun güzelliklerini sahaya yansıtarak bunu iki güzel golle taçlandırdıklarını anlatan Dilsöz, şunları kaydetti:





''Sezonun ilk iki maçında olduğu gibi bu maçta da hiç pozisyon vermedik. Kalemizde hiç tehlike yaşamadık. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Gol pozisyonu üretmekte zorluk çekmiyoruz. Ancak biraz fazla gol kaçırıyoruz. İki gol attık ama 5-6 net pozisyon vardı. Bu önemli bir oran. Dikkatli olsaydık, 5-6 farklı skorla kazanabilirdik. Antrenmanlarda gol pozisyonları ve gol vuruşu üzerinde çok çalışıyoruz. Futbolcu arkadaşlarımız da kaçırılmayacak golleri nasıl değerlendiremediklerinin farkında. Bir maçta patlama yapacaklar. Buna inanıyorum. Bu sezon gol rekoru kırabiliriz. Eyüpspor karşısında güçlü ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdik.''





Kupada hedef Süper Lig takımı





Dilsöz, Türkiye Kupası 2. Kademe maçında 27 Eylül Perşembe günü İskenderunspor 1967 takımıyla sahalarında yapacakları maça da önem verdiklerini söyledi.





Eldeki kadronun lig ve kupa için yeterli olduğunu aktaran Dilsöz, ''Kupada lig kadromuzdaki tüm arkadaşlarımızı değerlendirerek gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Amacımız, Süper Lig takımlarından birini Balıkesir'de misafir ederek kent halkının hasretini gidermek'' dedi.