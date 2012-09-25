Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Dilsöz: ’’Güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik’’

Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, ''Güçlü ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdik'' dedi.

25 Eylül 2012 Salı 21:00
Dilsöz: ’’Güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik’’
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci deplasman maçından da galibiyetle dönen Balıkesirspor'un teknik direktörü Mesut Dilsöz,  yaptığı açıklamada, Eyüpspor ile deplasmanda yaptıkları maçta 2-0'lık skorla alınan 3 puanı, geçen hafta hayal kırıklığına uğrattıkları taraftarlara armağan ettiklerini söyledi.

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden biri olarak gördükleri Eyüpspor karşısında, futbolun güzelliklerini sahaya yansıtarak bunu iki güzel golle taçlandırdıklarını anlatan Dilsöz, şunları kaydetti:

''Sezonun ilk iki maçında olduğu gibi bu maçta da hiç pozisyon vermedik. Kalemizde hiç tehlike yaşamadık. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Gol pozisyonu üretmekte zorluk çekmiyoruz. Ancak biraz fazla gol kaçırıyoruz. İki gol attık ama 5-6 net pozisyon vardı. Bu önemli bir oran. Dikkatli olsaydık, 5-6 farklı skorla kazanabilirdik. Antrenmanlarda gol pozisyonları ve gol vuruşu üzerinde çok çalışıyoruz. Futbolcu arkadaşlarımız da kaçırılmayacak golleri nasıl değerlendiremediklerinin farkında. Bir maçta patlama yapacaklar. Buna inanıyorum. Bu sezon gol rekoru kırabiliriz. Eyüpspor karşısında güçlü ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdik.''

Kupada hedef Süper Lig takımı

Dilsöz, Türkiye Kupası 2. Kademe maçında 27 Eylül Perşembe günü İskenderunspor 1967 takımıyla sahalarında yapacakları maça da önem verdiklerini söyledi.

Eldeki kadronun lig ve kupa için yeterli olduğunu aktaran Dilsöz, ''Kupada lig kadromuzdaki tüm arkadaşlarımızı değerlendirerek gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Amacımız, Süper Lig takımlarından birini Balıkesir'de misafir ederek kent halkının hasretini gidermek'' dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim