Diego Wolfsburg’da kalıyor

Magath yaptığı açıklamada, Diego'nun 10 numaralı formayı taşıyacağını belirterek, ''Kararı verdik. Diego bizde kalacak'' dedi.





Almanya'nın ve Avrupa'nın en iyi takımları arasında yer almak istediklerini ifade eden Magath, bunun için böyle bir oyuncunun takımda bulunmasının kötü olmayacağını vurguladı.





Teknik Direktör Magath, Diego'yu isteyen bir çok kulüp bulunduğunu, ancak bu kulüplerle anlaşamadıklarını sözlerine ekledi.





VfL Wolfsburg ile 2014 yılına kadar sözleşmesi bulunun Diego da, kariyerinin en iyi sezonunu oynamak istediğini söyledi.



