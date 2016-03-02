Didim'de PTT Girişine Bırakılan Şüpheli Paket Korkuttu

Aydın'ın Didim ilçesinde PTT binası giriş kapısına bırakılan şüpheli paket hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Mesai saatinde güvenlik görevlilerin fark ettiği paket, Bomba imha uzmanın incelemesinin ardından, sivil savunma görevlisi tarafından açıldı. Paket içerisinde cüzdan ile temizlik malzemesi bulundu.