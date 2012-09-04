Dicle Nur Babat Beşiktaş’ta

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi'nde düzenlenen ve Beşiktaş Voleybol Şubesi Genel Koordinatörü Levent Çifter ile Bahçeşehir Üniversitesi Spor Direktörü İsmail Türker Kurşun'un yer aldığı törende Vakıfbank Türk Telekom'dan Dicle Nur Babat ile sözleşme imzalandı.





Dicle Nur Babat, imza töreninde yaptığı açıklamada, Beşiktaş Bahçeşehir Üniversitesi forması giyeceği için çok mutlu olduğunu belirterek, ''Umarım ben ve takım arkadaşlarım güzel bir sezon geçiririz. Bahçeşehir Üniversitesi'ne, kulübümüze yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum. Yeni bir yapılanma içerisindeyiz. Hedefimiz bu sezon play-off oynayarak Avrupa kupalarında yer almak'' diye konuştu.





Levent Çifter de bu sezon başarılı olacaklarına inandığını anlatarak, ''Bahçeşehir Üniversitesi, eğitimdeki öncülüğünü sporda da gösteriyor. Beşiktaşımıza yakışır bir takım oluşmasında katkıları çok fazla olan bu değerli eğitim kurumuna saygılarımı sunuyorum. İnanıyorum ki voleyboldaki birlikteliğimiz diğer branşlarda da devam edecek'' ifadelerini kullandı.





Teknik heyetin ihtiyaçları doğrultusunda transferler yaptıklarını belirten Bahçeşehir Üniversitesi Spor Direktörü İsmail Türker Kurşun ise, Beşiktaş ile yaptıkları ortak çalışmanın uyum içinde sürdüğünü belirterek, ''Dicle Nur Babat, üniversite takımımızda da forma giymiş bir oyuncu. İlerleyen günlerde yabancı transferlerimiz de olacak. Ön sözleşme yaptığımız bir isim var. Kulübümüze yakışır bir kadroyla sezona başlayacağız. Umut ediyorum Beşiktaş camiasıyla iş birliğimiz uzun yıllar devam eder'' diye konuştu.