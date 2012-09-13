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Devrim: 'Rakibimizin zaaflarından yararlanacağız'

PTT 1. Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak TKİ Tavşanlı Linyitspor'un teknik direktörü Levent Devrim, rakiplerinin zaaflarından yararlanıp iyi mücadele ederek Tavşanlı'ya 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini bildirdi.

13 Eylül 2012 Perşembe 15:40
Devrim: 'Rakibimizin zaaflarından yararlanacağız'
Tavşanlı Linyitspor'un teknik direktörü Levent Devrim, Çaykur Rizespor ile oynayacakları karşılaşmaya galibiyet amacıyla hazırlandıklarını söyledi. Avantajları ve dezavantajları bulunan iyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirten Devrim, şöyle konuştu:
 
''Geride kalan iki haftaya baktığımızda, iki takım da goller bulabiliyor. Ancak bu süreçte hem bizim hem de rakibimizin basit goller yediğini gördük. Çaykur Rizespor'un önemli gol ayakları, pozisyon zenginliği oluşturabilecek oyuncuları var ama savunmada zafiyet yaşıyorlar. Savunmamızı güçlü kılarak bu zaaflardan yararlanabilirsek oyun disiplinimize de bağlı kalıp gol veya goller bulmayı ümit ediyoruz. Elbette kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Öyle sanıyorum ki; yine zevkli bir maç olacak. Rakibimizin zaaflarından yararlanıp iyi mücadele ederek Tavşanlı'ya 3 puanla dönmeyi hedefliyoruz.''

Devrim, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aranın kendileri için yararlı olmadığını bildirerek, bu süreçte, sezonun ilk iki haftasında yakaladıkları ritmin yavaşladığını, Eskişehirspor ile yapmak istedikleri hazırlık maçının da iptal edildiğini sözlerine ekledi.
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