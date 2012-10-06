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Devrim: 'Futbolcularımızın psikolojisi bozuldu'

Kayseri Erciyesspor'a yenilen TKİ Tavşanlı Linyitspor'un teknik direktörü Levent Devrim, 70. dakikadan sonra futbolcularının psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

06 Ekim 2012 Cumartesi 18:20
Devrim: 'Futbolcularımızın psikolojisi bozuldu'
PTT 1. Lig'de sahasında Kayseri Erciyesspor'a yenilen TKİ Tavşanlı Linyitspor'un teknik direktörü Levent Devrim, ''1-0 öndeyken 70. dakikadan sonra verilen birtakım kararlar, futbolcularımızın psikolojisini, konsantrasyonunu bozdu ve sonuçta mağlup olduk'' dedi.

Devrim, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, iyi futbol oynayan, ayağa iyi oynayan, oyun organizasyonu oldukça etkili bir rakibe karşı mücadele edeceklerinin bilinciyle sahaya çıktıklarını bildirdi.

Maç öncesi rakibin özelliklerini zorlaştırıcı bir taktik anlayışı geliştirdiklerini belirten Devrim, şöyle devam etti:

''Daha çok yakın oynayarak, onların pas kanallarını kapatarak, yumuşak karınları olan savunmanın göbeğini zorlayarak oynamaya çalıştık. Aslında maçın geneline bakıldığında bunda etkili olduk. Gol de bulduk ve yaklaşık 70 dakika oyunun kontrolü bizdeydi. Daha önceki maçlara nazaran rakibe az pozisyon verdik. 1-0 öndeyken 70'inci dakikadan sonra verilen birtakım kararlar, futbolcularımızın psikolojisini, konsantrasyonunu bozdu ve sonuçta mağlup olduk. Çok enteresan bir maç oldu. Maçtan sonra oyuncularımı tebrik ettim. 'Mücadele etmediler, istemediler' desek yalan olur. Bazen iyi futbol oynasanız da 3 puanı alamıyorsunuz.''

Devrim, takımın hem iç sahada hem de deplasmanlarda sahipsiz olduğunu ileri sürdü.

Kendi kendine yürüyen bir takım olduklarını dile getiren Devrim, ''Bir tepsi baklava alıp idmana gelerek, 'Biz size güveniyoruz, inanıyoruz' demekle olmaz bu iş. Bu takım 6 aydır, hocası 7 aydır paralarını alamıyor'' diye konuştu.
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