Devrim: 'En az bir puan hedefliyoruz'

PTT 1. Lig'de, deplasmanda Torku Konyaspor ile karşılaşacak TKİ Tavşanlı Linyitspor'un teknik direktörü Levent Devrim, maçın sonuna kadar oyun disiplininden kopmadan oyunu kontrol altında tutarak, en az bir puan almayı hedeflediklerini söyledi.





Levent Devrim, yaptığı açıklamada, son bir haftada ligde Denizlispor'u, Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda da Muğlaspor'u yenen takımın moralinin yükseldiğini belirtti.





Torku Konyaspor'un kaliteli bir takım olduğunu ve sezon başında iyi bir kadro kurduğunu dile getiren Devrim, şöyle konuştu:





''Dış transferleri, Spor Toto Süper Lig takımlarından yapmaya özen gösterdiler. Lige kötü başladılar ama son iki maçta 4 puan elde ettiler. Elbette uyum sorunu olacaktır ama toparlanma sürecine giren bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bizim için zor bir maç olacak ama ligdeki her maç zor. Takımların birbirine denk göründüğü bir ortamda kolay karşılaşmalar olamaz. Rakibimizin oyun ve oyuncu yapısı konusunda bolca etüt yaptık. Ön bölgedeki oyuncularına karşı sıkı önlem almamız gerekiyor. Defansımızın arkasına sarktıklarında bizim için büyük tehlike oluşturabilirler. Set oyununu iyi oynamaya ve rakibimize fırsat vermemeye çalışacağız. Maçın sonuna kadar oyun disiplininden kopmadan oyunu kontrol altında tutarak, en az bir puan almayı hedefliyoruz.''