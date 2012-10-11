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Devrim dönemi sona erdi

TKİ Tavşanlı Linyitspor'da, teknik direktör Levent Devrim'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

11 Ekim 2012 Perşembe 21:30
Devrim dönemi sona erdi
PTT 1. Lig ekiplerinden TKİ Tavşanlı Linyitspor'da, Teknik Direktör Levent Devrim'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Kulüp Başkanı Zafer Atalay, TKİ Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müessesesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Devrim ile yollarını dostane bir şekilde ayırdıklarını ve bunu göstermek için birlikte basının karşısına çıktıklarını söyledi.

Devrim ile geçen nisan ayında, Giresunspor karşılaşmasıyla başlayan birlikteliklerinin sona erdiğini belirten Atalay, ''Hocamıza yapmış olduğu hizmetlerden, öncelikle geçen sezon zor durumda olan takımımızı düşme hattından alıp kurtardığı için teşekkür ediyorum. Bu sezona iyi niyetlerle başladık ama birtakım şeyler kötü gitti. Bunun akabinde hocamızla görüştük, konuştuk ve yollarımızı ayırmaya karar verdik'' dedi.

Devrim de 7 aydır TKİ Tavşanlı Linyitspor'da bulunmaktan keyif aldığını ve gurur duyduğunu bildirdi.

Geçen sezon sonu sıkıntılı bir süreci atlattıklarını dile getiren Devrim, şöyle konuştu:

''Geldiğim günden beri bana gerçekten çok ilgi gösteren, destek veren taraftarımıza, yönetimimize, değerli basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimde Başkan'ın belirttiği gibi biraz sıkıntılı ancak çok karakterli oyunculardan kurulu bir takım vardı. Dolayısıyla biz onlara sadece yardımcı olduk. Hep birlikte alnımızın akıyla bu işin altından kalktık. Gelinen süreçte takıma artık verebileceğim şeylerin sınırlı olduğunu belirterek, bu ayrılığın faydalı olabileceğini düşünerek yönetimimize böyle bir teklifte bulundum. Karşılıklı anlaşarak, helalleşerek görevimden ayrıldım. Ayrılmayı ben istedim. Başkanımız da bunları değerlendirdi ve kabul gördü.''

Devrim, bundan sonraki süreçte TKİ Tavşanlı Linyitspor'a başarılar dilediğini sözlerine ekledi.
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