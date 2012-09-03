Devletin dev ordusu!

Kamuyu küçültme yönünde atılan adımlar memur sayısına yansımadı. 1990’da 1.5 milyon, 2000’de

2.1 milyon olan memur sayısı, 2001 krizindeki küçük düşüşe rağmen son yıllarda istikrarlı artışını

sürdürerek Haziran 2012 itibarıyla 2 milyon 610 milyona ulaştı. Türkiye’de memur sayısı nisan ayı

itibarıyla son bir yılda 263 bin 406 kişi arttı. Son 10 yıllık dönemde ise 908 bin kişimemur olarak işe

başladı. Bu süre içerisinde 462 bin kişi emekli olurken, toplammemur sayısı 10 yılda 2milyon 123 binden, 2 milyon 569 bine ulaştı. En fazlamemur çalışan il unvanını ise Ankara yine kaptırmadı.

Başkent’te çalışan memur sayısı son bir yılda 350 bin 64’ten, 372 bin 454 kişiye ulaşırken,

İstanbul 295 bin 579memur ile ikinci oldu. Üçüncülüğü ise 135 bin 722memur ile İzmir aldı.



10 YILDA 908 BİN YENİ MEMUR

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstihdam İzleme Bültenine göre, ‘Mali disiplin’ uygulanan 2009-2010 yıllarında kriz öncesine göre azalan memur sayısı, özellikle geçen yılın ikinci

yarısından itibaren hızlı bir şekilde artmaya başladı. Bu yılın nisan ayı itibarıyla, 2002 yılından bu

yana kamuya 908 bin yeni memur alındı. Ancak bu süre içerisinde 462 bin memur emekli olduğu için 2002’de 2 milyon 123 bin olan toplam memur sayısı bu yıl 2 milyon 569 bin kişiye yükselmiş oldu.



SÖZLEŞMELİLER VE ÖĞRETMEN ETKİLEDİ

Memur sayısında özellikle son bir yıllık dönemde yaşanan hızlı artışta, 2011’de 151 bin sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçirilmesinde, öğretmen alımlarının etkisi oldu. Son on yıllık dönemde işe alınanmemurların 316 binini öğretmenler oluşturdu. Son bir yılda ise toplam 55 bin öğretmen

alımı yapıldı. Son bir yıllık dönemde memur sayısında iller bazında oransal olarak en yüksek

artış yüzde 33.4 ile Şanlıurfa’da yaşandı. Şanlıurfa’damemur sayısı 26 bin 822 kişiden 35 bin 792’ye yükseldi. Depremle sarsılan Van’da isememur sayısı yüzde 28 artarak 23 bin 809’dan 30 bin 429 kişiye ulaştı. Sayısal olarak ise en yüksek artış 30 bin 866 kişiyle İstanbul’da yaşandı. İstanbul’daki memur sayısı son bir yılda yüzde 11.7 artışla 264 bin 713’ten 295 bin 579’a çıktı.



ŞİMŞEK ‘1 PUAN ZAM 1MİLYAR YÜK’ DEMİŞTİ

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıstaki zam tartışmaları sırasında memur maaşlarında her 1 puanlık artışın bütçeye 1 milyar TL ilave yük getirdiğine işaret ederek "O ilave yük, ya borçlanma ya da ilave vergi demek" demişti.



Kaynak: HT-Ahmet Kıvanç